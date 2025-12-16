Eşiyle birlikte evinde ölü bulunan ünlü yönetmen Rob Reiner'ın oğlu tutuklandı

Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele'nin Los Angeles'ın lüks Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Reiner çiftinin kesin ölüm nedeni, Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.

OĞULLARINDAN ŞÜPHELENİLİYORDU

Birçok kaynak çiftin oğulları Nick tarafından öldürüldüğünü belirtti. İkili, kızları tarafından bulundu.

Nick Reiner’in geçmişte bağımlılık ve evsizlik gibi zorluklarla mücadele ettiği ve bu deneyimlerinden ilham alan Being Charlie adlı filmde çalıştığı biliniyor. Böylesine trajik bir olayın ardından aile, kamuoyundan bu hassas dönemde gizliliğe saygı gösterilmesini istedi.

OĞULLARI TUTUKLANDI

Los Angeles County Şerif Departmanı'ndan adı açıklanmayan bir yetkili, Reiner'ın oğlu Nick Reiner'ın anne ve babasının evlerinde ölü bulunmasının ardından cinayet suçlamasıyla tutuklanarak, Los Angeles Cezaevi'ne gönderildiğini açıkladı. 32 yaşındaki Nick Reiner'ın kefaleti 4 milyon dolar olarak belirlendi.

ROB REINER KİMDİR?

Rob Reiner, 6 Mart 1947’de New York’un Bronx semtinde doğdu; komedi efsanesi Carl Reiner’ın oğlu olarak sinemanın içinde büyüdü ve yirmili yaşlarının başında televizyon dizisi All in the Family ile “Meathead” rolüyle büyük ses getirdi. Bu performans ona iki Emmy Ödülü kazandırdı ve kariyerinin ilk büyük çıkış noktası oldu.

Oyunculuk döneminin ardından yönetmenliğe adım atan Reiner, 1984 yapımı kült klasik This Is Spinal Tap ile sinema tarihine geçti. Ardından Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally..., A Few Good Men ve The American President gibi gişe ve eleştirel başarı elde eden filmlere imza attı.

Reiner, When Harry Met Sally… çekimleri sırasında tanıştığı Michele Singer ile evlendi ve birlikte dört çocuk sahibi oldular. Aynı zamanda eğitim ve sosyal adalet meselelerinde aktif bir ses olarak da tanındı.