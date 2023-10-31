Eski asistana kötü davrandığı gerekçesiyle suçlanan Robert De Niro mahkeme karşısına çıktı

Eski asistanı Graham Robinson tarafından duygusal baskı suçlamasıyla hakkında dava açılan Hollywood yıldızı Robert De Niro, ilk kez hakim karşısına çıktı.

12 milyon dolarlık tazminat davası açıldı

Robinson, kendisine cinsiyetçi küfürler etmekle ve duygusal istismarla suçladığı ünlü oyuncuya, itibarını zedelediği gerekçesiyle 12 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. 2008-2019 yılları arasında De Niro’nun bütün kişisel işlerini yürüten ve yılda 300 bin dolar maaş alan Robinson, duygusal stresi kaldıramadığı için istifa ettiğini ve De Niro’nun kendisine referans vermeyi reddettiğini söylüyor.

"Saçmalık"

New York’taki mahkemede dün ifade veren Robert De Niro, suçlamaları “saçmalık” olarak niteledi. 80 yaşındaki oyuncu, uzun süren ifadesi sırasında birkaç defa sinirlerine hakim olamayarak sesini yükseltti.

Mahkemede, De Niro’nun sevgilisi Tiffany Chen’in de sık sık Robinson’la tartıştığına dair kanıtlar da sunuldu. De Niro ise eski asistanına çok iyi davrandığını savundu.

Robinson'ın avukatları da jüriye De Niro'nun "çok talepkar bir patron" olduğunu söyledi.