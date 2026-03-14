Eski Dostlar Paris'te buluştu: Tuba Büyüküstün, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat ile bir arada
"Gönülçelen" dizisinin başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin, yıllar sonra Paris’te bir araya geldi. Paris Moda Haftası için şehirde bulunan Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın, oğulları Atlas ile birlikte yaptıkları sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü...
2010 yılında ekranlara gelen "Gönülçelen" dizisinde başrolü paylaşan Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin, uzun bir aradan sonra Paris’te bir araya geldi. Paris Moda Haftası etkinlikleri kapsamında eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve oğlu Atlas ile Paris'e giden Cansel Elçin, yaşamını Paris’te sürdüren eski rol arkadaşı Büyüküstün ile bir kafede buluştu. Tuba Büyüküstün, çiftin oğlu Atlas ile bir arada olduğu bu samimi kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
SOSYAL MEDYANIN ODAK NOKTASI: ATLAS KİME BENZİYOR?
Paris Moda Haftası’ndan paylaşımlar yapan Zeynep Tuğçe Bayat, "Moda haftası ama anne tarzı" notuyla paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Ancak karelerin asıl odak noktası küçük Atlas oldu. Takipçilerin bir kısmı Atlas’ı babası Cansel Elçin’e benzetirken, büyük bir çoğunluk ise "annesinin kopyası olmuş" yorumlarında birleşti.
Hem başarılı kariyerleri hem de uyumlu aile yaşamlarıyla magazin gündeminde yer alan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti, Paris sokaklarında oğullarıyla birlikte şehrin tadını çıkardı.
ATLAS BEBEK BİR YAŞINDA
2020 yılında dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çifti, 2025 yılının Şubat ayında oğulları Atlas’ı kucaklarına alarak ilk kez ebeveynlik heyecanı yaşamıştı.