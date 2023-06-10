Eski eşiyle bir araya gelen Zeynep Bastık'tan paylaşım: "Bu kızın eski kocası kim?"

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıllarda menajeri Tolga Akış'la dünyaevine girmişti. Tek celsede biten bu evliliğin ardından çiftin iş ilişkileri ve arkadaşlıkları devam ediyordu. Yeni şarkısı 'Eyvah' için bir kutlama yemeği düzenleyen Zeynep Bastık, eski eşi Tolga Akış'ı da davet etti.

ESKİ EŞİYLE POZ VERDİ



Bastık'ın gecesine eski eşi Tolga Akış da geldi. Instagram hesabından davete gelen arkadaşlarıyla fotoğraflarını paylaşan şarkıcı, eşiyle de pozunu yayınlayarak "Eee bu kızın eski kocası kim?" notunu düştü.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Geçtiğimiz sene ayrılık kararı alan Zeynep Bastık, yaptığı açıklamada "Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki, 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!" demişti.

Tolga Akış da yaptığı açıklamada "Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum" ifadelerini kullanmıştı.