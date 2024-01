Eski model Sibel Tan eski günleri yad etti: Var mı böyle 4 model ve kraliçe?

1988 Best Model Of Turkey birincisi Sibel Tan, yıllarca aynı podyumu paylaştığı meslektaşlarıBegüm Özbek (1989 Best Model Of Turkey birincisi) Esin Moralıoğlu (1990 Best Model Of Turkey birincisi) ve Deniz Pulaş’a (1991 Best Model Of Turkey birincisi çağrıda bulundu.

"Hey kraliçeler! Aynı pozu vermeye var mısınız?"

Arkadaşlarıyla yıllar önce çektirdiği fotoğrafı yayımlayan Tan, "Hey kraliçeler! Aynı pozu vermeye var mısınız? Var mı böyle 4 model ve kraliçe? Zamansız modeller, arkadaşlar, dostlar..." ifadelerini kullandı.