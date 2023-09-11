Eski sevgilisi Grimes'ten Elon Musk'a çağrı: Oğlumu görmeme izin ver

Milyarder iş insanı ve girişimci Elon Musk bu kez de özel hayatıyla gündemde. Elon Musk'ın eski sevgilisi ve çocuğunun annesi şarkıcı Grimes, sosyal medyadan yaptığı çağrıda ünlü milyarderden oğlunu görmesine izin vermesini istedi.

ŞOKE EDEN SUÇLAMA

Asıl adı Claire Boucher olan Grimes, Elon Musk'ı üç yaşındaki oğulları X'i kendisine göstermemekle suçladı ve milyarder isim Shivon Zilis ile ikiz bebek sahibi olduktan sonra ailesini parçaladığını iddia etti.

Ünlü isim, Musk ve Zilis'in fotoğraflarını paylaşan ABD'li yazar Walter Isaacson'ın Tweet'ine sonradan sildiği bir cevap vererek; şu ifadeleri kullandı:

Shivon'a engelimi kaldırmasını ve Elon'a oğlumu görmeme izin vermesini söyleyin ya da lütfen avukatıma cevap verin. Ailemi parçalamalarına rağmen şu ana kadar bu ikizlerin bir fotoğrafını bile görmeme izin verilmemişti.

Musk'ın, insanların merakla görmeyi beklediği ikizlerinin fotoğrafı ilk kez paylaşılırken; Grimes bu sözlerle bir aile trajedisinin ortasında kaldığını açıklamış oldu.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Teknoloji devi Tesla ve Spacex'in CEO'su Elon Musk 2018 yılında ünlü şarkıcı Grimes ile ilişki yaşamaya başladı. Aradan geçen 3 yıl sonunda Musk ve Grimes ayrılma kararı aldı.

Birlikteliklerinden mayıs 2020'de X AE A-Xii adında (X diye hitap ediliyor) bir oğulları olan ve kısa süre sonra ayrılığa dayanamayarak tekrar bir araya gelen ikilinin aralık 2021'de ise taşıyıcı anne yoluyla kızları Exa Dark Sideræl dünyaya geldi. Exa'ya ailesi tarafından Y takma adı verildi.

Mart 2022'de Grimes, kızları Y doğduktan sonra Musk ile aralarının tekrar bozulduğunu ve ayrıldıklarını açıkladı.