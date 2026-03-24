Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, New York tatilinden kareler paylaştı
İki yılı aşkın süredir birlikteliklerini sürdüren oyuncu Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı, aşklarını okyanus ötesine taşıyarak New York semalarında romantik anlar yaşadı. Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı kareler, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı, yaklaşık iki yıldır sürdürdükleri istikrarlı beraberliklerini bu kez okyanus ötesine, New York’un büyüleyici atmosferine taşıdı.
Geçtiğimiz aylarda İsviçre’nin karlı dağlarında kayak yaparken görüntülenen çift, bahar rotasını dünyanın en dinamik metropollerinden birine çevirdi.
Şehrin ikonik gökdelenlerini ve özgürlük heykelini kuş bakışı izlemek isteyen çift, helikopter turuna çıktı. Esra Bilgiç helikopter içinden paylaştığı karelere "kalp" emojisi ekleyerek sevgilisiyle olan mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Bilgiç’in helikopter camından şehri izlediği anlar, hayranlarından tam not aldı.
Spor tutkularını Amerika’da da sürdüren ikili, NBA atmosferini yerinde deneyimledi. New York’un ünlü takımlarından Brooklyn Nets'in maçını izlemeye giden çift, tribünden neşeli kareler paylaştı.