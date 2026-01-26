Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın İsviçre kayak tatilindeki pozları ilgi gördü
Başarılı oyuncu Esra Bilgiç ve müzik dünyasının tanınmış isimlerinden DJ Faruk Sabancı, kış sezonunun tadını çıkarmak üzere rotalarını dünyanın en prestijli kayak merkezlerinden biri olan İsviçre’ye çevirdi. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de zaman zaman paylaştıkları karelerle dikkat çeken çift, bu kez bembeyaz karlar altındaki Saint Moritz’in büyüleyici atmosferinde bir araya geldi.
Türk sinemasının yükselen yıldızı Esra Bilgiç ile müzik dünyasının popüler ismi DJ Faruk Sabancı, yaklaşık iki yıldır istikrarla sürdürdükleri birlikteliklerini yeni bir rota ile taçlandırdı.
Daha önce İtalya’nın tarihi sokaklarında romantik bir tatil yapan ikili, bu kez rotayı kış turizminin dünyaca ünlü merkezi olan İsviçre’ye çevirerek karın tadını çıkarmaya karar verdi.
Alplerin zirvesinde, lüksün ve zarafetin buluştuğu Saint Moritz’e giden çift, kış sporlarına olan ilgilerini bembeyaz yamaçlarda sergiledi. Gün boyu kayak yaparak adrenalin dolu anlar yaşayan Esra Bilgiç’in mutluluğu, sevgilisi Faruk Sabancı ile paylaştığı karelere de yansıdı.
Genelde özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bilgiç, bu kez kural bozarak tatilin en keyifli anlarını ve Faruk Sabancı ile olan romantik fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.