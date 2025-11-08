Esra Bilgiç, sevgilisi DJ Faruk Sabancı ile Fas'a gitti

Bir süredir DJ Faruk Sabancı ile mutlu bir ilişki yaşayan Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte romantik tatillerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü çiftin bu kez tatil rotası Fas oldu.

KEYİFLİ KARELERİNİ PAYLAŞTI

Bilgiç, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anlardan kareleri 7.7 milyon takipçili sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.

KIRMIZI KALP'Lİ KARŞILIK

Oyuncu, paylaşımına sevgilisiyle kendi baş harflerini simgeleyen 'E - F' notunu ve kırmızı kalp emojisini ekleyerek paylaşımına romantik bir dokunuş yaptı. Sabancı ise Bilgiç'in bu paylaşımına kırmızı kalp emojisi ile karşılık verdi.