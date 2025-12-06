Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, İtalya tatilinden pozlarını paylaştı

Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde kalan 33 yaşındaki başarılı oyuncu Esra Bilgiç, özel hayatındaki gelişmelerle de dikkat çekmeye devam ediyor. Diriliş Ertuğrul ve Adanış: Kutsal Kavga gibi önemli yapımlardaki rolleriyle tanınan Bilgiç, bir süredir iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Fas tatilinden kareler paylaşan çift, rotalarını değiştirerek yeni aşk durağı olarak İtalya'yı seçti. Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, İtalya tatillerinde çekilen romantik ve keyif dolu yeni fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Çift, paylaşımlarıyla aşklarının mutluluğunu gözler önüne sermiş oldu.