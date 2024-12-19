Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan aşk dolu tekne pozları
Geçtiğimiz aylarda bir restoran çıkışı görüntülenen ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan ilk sosyal medya paylaşımı geldi. Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı ile romantik tekne pozlarını nazar boncuğu emojisi ile paylaştı.
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Son olarak Atatürk filmlerinde rol alan Esra Bilgiç, birkaç ay önce Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Bilgiç, sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı.
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Ünlü oyuncu, DJ ve prodüktör sevgilisi Sabancı ile tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü oyuncu, yaptığı bu paylaşıma nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.