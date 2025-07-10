Esra Bilgiç'ten 'kalpli' Faruk Sabancı paylaşımı

Başırılı oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilgiç, kariyerinin yanında özel hayatıyla da haberlere konu oluyor.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Geçtiğimiz aylarda Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı çifti aşklarını Instagram hesabından ilan etmişti. Peş peşe fotoğraflar paylaşan çift binlerce beğeni almıştı.

ÜNLÜ ÇİFTTEN YENİ FOTOĞRAF

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, son paylaşımıyla sevenlerine sürpriz yaptı.