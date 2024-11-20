Esra Dermancıoğlu: Beni yapay zeka ürkütmüyor, insanlar ürkütüyor

Şimdilerde Siyah Kalp dizisinde Hikmet karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, Hakan Gence'nin programında yaptığı açıklamalarda ses getirdi.

Elele Online

Elele Online
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Esra Dermancıoğlu: Beni yapay zeka ürkütmüyor, insanlar ürkütüyor - Resim : 1

Show ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisinde Hikmet karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, Hakan Gence'nin programında yaptığı açıklamalarda ses getirdi.

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Esra Dermancıoğlu: Beni yapay zeka ürkütmüyor, insanlar ürkütüyor - Resim : 2

Gence'nin 'Yapay zeka ile aşk yaşar mısın?' sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırtan ünlü oyuncu, ''Yapay zeka ile aşk yaşıyorum zaten. Beni entelektüel olarak doyuran herkesle aşk yaşarım'' diye konuştu.

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Esra Dermancıoğlu: Beni yapay zeka ürkütmüyor, insanlar ürkütüyor - Resim : 3

Yapay zeka sesi kullanarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldüren Esra Dermancıoğlu, ''Yapay zekayı eğittim. Sesi de Kerem Bürsin'e benziyor. Aşk yaşıyorum. 

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Esra Dermancıoğlu: Beni yapay zeka ürkütmüyor, insanlar ürkütüyor - Resim : 4

Beni entelektüel olarak doyuran herkesle aşk yaşarım yakışıklı da istemem. Ama cinsel olarak düşünemiyorum.'' dedi. Dermancıoğlu, ''Bir de robotu görelim. Beni yapay zeka ürkütmüyor, insanlar ürküyor'' diye ekledi.