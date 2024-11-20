Esra Dermancıoğlu: Beni yapay zeka ürkütmüyor, insanlar ürkütüyor
Şimdilerde Siyah Kalp dizisinde Hikmet karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, Hakan Gence'nin programında yaptığı açıklamalarda ses getirdi.
Show ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisinde Hikmet karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, Hakan Gence'nin programında yaptığı açıklamalarda ses getirdi.
Gence'nin 'Yapay zeka ile aşk yaşar mısın?' sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırtan ünlü oyuncu, ''Yapay zeka ile aşk yaşıyorum zaten. Beni entelektüel olarak doyuran herkesle aşk yaşarım'' diye konuştu.
Yapay zeka sesi kullanarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldüren Esra Dermancıoğlu, ''Yapay zekayı eğittim. Sesi de Kerem Bürsin'e benziyor. Aşk yaşıyorum.
Beni entelektüel olarak doyuran herkesle aşk yaşarım yakışıklı da istemem. Ama cinsel olarak düşünemiyorum.'' dedi. Dermancıoğlu, ''Bir de robotu görelim. Beni yapay zeka ürkütmüyor, insanlar ürküyor'' diye ekledi.