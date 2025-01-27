Esra Dermancıoğlu: Çocuk gibi dişimi kırdım

Son olarak Siyah Kalp dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, dişini kırdı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Esra Dermancıoğlu: Çocuk gibi dişimi kırdım - Resim : 1

Fatmagül'ün Suçu Ne, Bir Zamanlar Çukurova, Hudutsuz Sevda ve son olarakta Siyah Kalp dizisinde izlediğimiz Esra Dermancıoğlu, yanlışlıkla dişini kırdı.

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Esra Dermancıoğlu: Çocuk gibi dişimi kırdım - Resim : 2

"ÇOCUK GİBİ DİŞİMİ KIRDIM"

Kırık dişinin fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşan ünlü oyuncu; "Çocuk gibi dişimi kırdım" ifadelerini not düştü.

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Esra Dermancıoğlu: Çocuk gibi dişimi kırdım - Resim : 3

Ardından aynı gün dişini yaptıran Esra Dermancıoğlu, doktordan çıktıktan sonra da yeni dişinin fotoğrafını yayımladı.

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Esra Dermancıoğlu: Çocuk gibi dişimi kırdım - Resim : 4

İşte ünlü oyuncunun dişi yapıldıktan sonraki hali...