Esra Dermancıoğlu: Çocuk gibi dişimi kırdım
Son olarak Siyah Kalp dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, dişini kırdı.
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Fatmagül'ün Suçu Ne, Bir Zamanlar Çukurova, Hudutsuz Sevda ve son olarakta Siyah Kalp dizisinde izlediğimiz Esra Dermancıoğlu, yanlışlıkla dişini kırdı.
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"ÇOCUK GİBİ DİŞİMİ KIRDIM"
Kırık dişinin fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşan ünlü oyuncu; "Çocuk gibi dişimi kırdım" ifadelerini not düştü.
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Ardından aynı gün dişini yaptıran Esra Dermancıoğlu, doktordan çıktıktan sonra da yeni dişinin fotoğrafını yayımladı.
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İşte ünlü oyuncunun dişi yapıldıktan sonraki hali...