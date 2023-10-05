Esra Dermancıoğlu: Hiç unutmadım, bir gün sevgilim sevişirken söyledi...

Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar'ın konuğu olan Esra Dermancıoğlu kendisine "Çok tatlı bir deli" denmesine ilişkin, "Bu bana ters geliyor, ben deli değilim ama sürünün içinde çok aynı davranmıyor olabilirim" dedi.

"KENDİMLE OLMA HALİ SONSUZ BİR MUTLULUK"

"Kendime döndüğüm zaman karanlıklara girdiğim de oluyor" sözlerine ilişkin de konuşan oyuncu, "Bir tek kendimle anlaşıyorum gibiyim. Buradaki kendimle olma hali sonsuz bir mutluluk. O karanlığı beraber yaşıyoruz bunu kimseyle paylaşmadım belki beraber olduğumuzda sevgililerim şahit olmuş olabilirler" dedi.

"KENDİME BİR YOLDAŞ BULAMADIM"

"Sevgilim şahidi oluyor, en içimdekini çok da ifade edebilen biri değilim. Öyle bir şeye de ihtiyaç duymuyorum. Kendime bir yoldaş bulamadım hem bu anlamda hem mesleki hayatımda. Bir de üzerine aşık olup sevişiyor olduğun bir adamla bu benim için böyle, ölmeden önce çok isterdim ama bulamıyorum."

" BİR GÜN SEVGİLİMLE SEVİŞİRKEN BANA O SIRADA DEDİ Kİ..."

Esra Dermancıoğlu kendinden bahsederken "Çok kişisel olacak ama bunu hiçbir zaman unutmadım, bir gün bir sevgilimle sevişirken bana o sırada dedi ki; 'Ben hayatımda bu kadar acılı bakan bir göz görmedim.' O esnada... Bunu başka durumlarda da duydum aslında ama o an enteresandı. Beni hem biraz üzdü hem biri tarafından görülmesi bir taraftan hoşuma gitti" dedi.



