Esra Dermancıoğlu yurt dışına yerleşti: Türkiye'deki evi kapattım
Başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, İstanbul'daki evini kapatıp yurt dışına yerleştiğini açıkladı.
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Fatmagül'ün Suçu Ne?, Bir Zamanlar Çukurova, Hudutsuz Sevda ve son olarakta Siyah Kalp adlı dizide oynayan Esra Dermancıoğlu, son aldığı kararla gündeme geldi.
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Gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Esra Dermancıoğlu, Türkiye'den taşındığını açıkladı.
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'KAPATTIM TÜRKİYE'Yİ...'
Dermancıoğlu, "Fransa'ya yerleşmeye karar vermişsin diye duydum" denilmesi üzerine "Evet yerleştim, kapattım Türkiye'yi" diyerek şaşırttı.
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İstanbul'daki evini tamamen kapattığını söyleyen Dermancıoğlu, "Ece Yörenç! Şöyle kalıyorum ben Kapadokya'da kalıyorum çalıştığım için oyuna geldiğim zaman Ece'de kalıyorum" ifadelerini kullandı.
Bir süredir Siyah Kalp dizisinde başrol oynayan Esra Dermancıoğlu, çekimlerden dolayı Kapadokya'da yaşıyor.