Esra Dermancıoğlu'dan estetik yaptıranlara gönderme! "Estetiğe para veremeyen varsa bunu yapsın"

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes Yenge' rolü ile hafızalara kazınan ve son olarak final yapan Kaderimin Oyunu dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu sık sık eğlenceli paylaşımlarda bulunduğu Instagram hesabından bu kez yüzüne fön makinesi tuttuğu bir videoyu yayınladı.

"ESTETİĞE PARA VEREMİYORSANIZ BUNU DENEYİN"

Paylaşımlarıyla takipçilerini güldüren Dermancıoğlu, "Çocuklar saçlarımı kuruturken fark ettim. Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız, öyle kalıyor olabilirsiniz" diyerek yüzüne kurutma makinesi tuttu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör esradermancıoğlu (@esradermancioglu)'in paylaştığı bir gönderi

SEDA SAYAN'DAN DERMANCIOĞLU'NA YORUM GELDİ

Oyuncunun paylaşımına ilk yorum Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki rol arkadaşı Beren Saat'ten geldi. Saat kahkaha emojisi yorumu yaparken yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Seda Sayan da sessiz kalamadı. Geçtiğimiz günlerde yüzüne ve boynuna bir dizi işlem yaptıran Sayan, Dermancıoğlu'nun paylaşımına "Seviyorum seni" yorumunu yaptı. Oyuncu da "Seda'ma laf yok" cevabını verdi.