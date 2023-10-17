Esra Dermancıoğlu'ndan nostaljik paylaşım: Geçen yılları böyle karşılaştırdı!

Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl, Kırgın Çiçekler ve Bir Zamanlar Çukurova gibi başarılı yapımlarda rol alan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından gençlik fotoğraflarını paylaşarak nostalji yaptı.

Ünlü oyuncu fotoğraflarının altına şu paylaşımda bulundu:

"Kaydırdıkça zaman geçiyor. Estetik bazılarımız için olması gereken bir şey ve tartışmaya bile açık bir konu değil ama insanın geçmişe baktığında gerçek halini her ne olursa olsun o gerçek güzelliğinin değişimini görmesi bana çok değerli geliyor. Özellikle genç nesile o güzellik anlayışını size empoze (Fransızca kökenli olduğu için doğrusu imposer!) edildiği bu dünyaya kanmayın. Çok güzeliz."