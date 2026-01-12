Anasayfa Magazin Esra Erol’un kardeşi Eda Erol anne olacağını duyurmuştu! Belirginleşen karnıyla yeni pozlarını paylaştı
Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, 2025 yılının Ağustos ayında görkemli bir düğünle evlendiği pilot eşi Ekrem Karaçayır ile bebek heyecanını Dubai tatilinde taçlandırdı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu paylaşımlar, takipçilerinden binlerce tebrik mesajı aldı.
Sunucu Esra Erol'un 39 yaşındaki kız kardeşi Eda Erol ağustos ayında görkemi bir düğünle pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile evlenmişti.
Ünlü sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, pilot eşi Ekrem Karaçayır ile yaşadığı bebek heyecanını Dubai tatiliyle taçlandırdı.
Ağustos ayında dünyaevine giren ve kısa süre önce bir erkek bebek beklediklerini açıklayan Erol, hamileliğinin 17. haftasında karnının iyice belirginleştiği son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü isim, Dubai’nin güneşli havasında eşiyle birlikte verdiği romantik pozlara "kısacık mola" notunu düştü.