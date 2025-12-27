Esra Erol’un kardeşi Eda Erol anne oluyor! Müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu

Eda Erol ve Ekrem Karaçayır'ın birlikteliği geçtiğimiz Nisan ayında gelen romantik bir evlenme teklifiyle ciddiyete binmiş, çift yaz sonunda (Ağustos 2025) görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Evliliklerinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen çift, takipçileriyle heyecan verici bir gelişmeyi paylaştı.