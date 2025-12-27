Esra Erol’un kardeşi Eda Erol anne oluyor! Müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ve eşi pilot Ekrem Karaçayır, evliliklerini müjdeli bir haberle taçlandırdı. Ağustos ayında nikah masasına oturan çiftten gelen bebek haberi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Eda Erol ve Ekrem Karaçayır'ın birlikteliği geçtiğimiz Nisan ayında gelen romantik bir evlenme teklifiyle ciddiyete binmiş, çift yaz sonunda (Ağustos 2025) görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Evliliklerinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen çift, takipçileriyle heyecan verici bir gelişmeyi paylaştı.
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ve eşi pilot Ekrem Karaçayır, evliliklerini müjdeli bir haberle taçlandırdı. Ağustos ayında nikah masasına oturan çiftten gelen bebek haberi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sosyal medya hesabı üzerinden hamileliğini duyuran Eda Erol, paylaşımına "Kalbimiz biraz daha büyüdü 🤍 Bu minik mucize sizce kız mı erkek mi? Tahminlerinizi merak ediyorum" notunu düştü.
Takipçilerinden gelen binlerce tahminin ardından heyecanını gizleyemeyen Erol, bir hikaye paylaşımı daha yaparak bebeğin cinsiyetini açıkladı.