Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bugün evleniyor! İlk kareler geldi

Ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, bugün nikah masasına oturuyor. Geçtiğimiz günlerde kına gecesiyle düğün hazırlıklarını tamamlayan Eda Erol'a davullu zurnalı gelin alma töreni yapıldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 8
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bugün evleniyor! İlk kareler geldi - Resim : 1

Hafta içi her gün ekranlarda olan ünlü sunucu Esra Erol, kız kardeşi Eda Erol'u evlendiriyor. 

2 / 8
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bugün evleniyor! İlk kareler geldi - Resim : 2

Birkaç ay önce nişan yüzüğünü takan ve mesleği pilot olan sevgilisiyle hayatını birleştirmeye hazırlanan Eda Erol, düğün öncesinde görkemli bir kına gecesi düzenlemişti.

3 / 8
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bugün evleniyor! İlk kareler geldi - Resim : 3

Bugün düğünleri gerçekleşecek olan çiftin, sosyal medyada paylaşımları da başladı.

4 / 8
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bugün evleniyor! İlk kareler geldi - Resim : 4

Eda Erol'un evinden, davul ve zurna eşliğinde geleneksel bir gelin alma töreni yapıldı.  