Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bugün evleniyor! İlk kareler geldi
Ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, bugün nikah masasına oturuyor. Geçtiğimiz günlerde kına gecesiyle düğün hazırlıklarını tamamlayan Eda Erol'a davullu zurnalı gelin alma töreni yapıldı.
Hafta içi her gün ekranlarda olan ünlü sunucu Esra Erol, kız kardeşi Eda Erol'u evlendiriyor.
Birkaç ay önce nişan yüzüğünü takan ve mesleği pilot olan sevgilisiyle hayatını birleştirmeye hazırlanan Eda Erol, düğün öncesinde görkemli bir kına gecesi düzenlemişti.
Bugün düğünleri gerçekleşecek olan çiftin, sosyal medyada paylaşımları da başladı.
Eda Erol'un evinden, davul ve zurna eşliğinde geleneksel bir gelin alma töreni yapıldı.