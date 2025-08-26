Esra Erol’un kardeşi Eda Erol gelin oluyor! Kına gecesinden kareler paylaşıldı

Yıllardır sayısız çiftin yuva kurmasına aracı olan sunucu Esra Erol, bu kez kendi ailesinde tatlı bir telaş yaşıyor. Erol, kardeşi Eda Erol’u evlendiriyor. Düğün öncesinde geçtiğimiz gece görkemli bir kına gecesi düzenlendi. Kına gecesinden paylaşılan görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Özge Çolak

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol gelin oluyor! Kına gecesinden kareler paylaşıldı

Sunucu Esra Erol, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.  Erol, kızkardeşi Eda Erol’u evlendiriyor.

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol gelin oluyor! Kına gecesinden kareler paylaşıldı - Resim : 2

Geçtiğimiz yıllarda aşk hayatıyla da konuşulan Eda Erol, kalbini bir pilota kaptırdı ve geçtiğimiz aylarda gerçekleşen nişanın ardından düğün için gün saymaya başladı.

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol gelin oluyor! Kına gecesinden kareler paylaşıldı - Resim : 3

Düğün öncesinde geçtiğimiz gece görkemli bir kına gecesi düzenlendi.

Esra Erol’un kardeşi Eda Erol gelin oluyor! Kına gecesinden kareler paylaşıldı - Resim : 4

 Yakın dostları ve ailesiyle birlikte unutulmaz bir gece yaşayan Eda Erol’un mutluluğu, paylaşılan görüntülerde adeta gözlerinden okunuyordu.