Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak? Sete çıkış tarihi belli oldu

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya dizisinin ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi için geri sayım resmen başladı.

Çekimler 25 Ağustos'ta başlıyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanal D'nin kısa sürede fenomen olan Tims&B imzalı dizisi Eşref Rüya, yeni bir değişiklik olmazsa 25 Ağustos'ta ikinci sezon çekimlerine başlayacak.

Ancak kesin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı; 17 ya da 24 Eylül tarihleri gündemde.

Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in uyumu, dizinin en çok konuşulan unsurlarından biri olmuştu. Yeni sezonun, izleyicilere daha da heyecanlı ve sürükleyici anlar yaşatması bekleniyor.

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Eşref Rüya dizisinin sezon finali, izleyicileri soluksuz bırakan dramatik olaylara sahne oldu. Eşref'in, Rüya'dan gelen beklenmedik haberle sarsılması, tüm dengeleri değiştirdi. Final bölümünde ihanet, güç hırsı ve çatışma doruk noktasına ulaştı.

Finalde, Eşref bir yandan Nisan ve Yetimler arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalırken, diğer yandan hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yolda en büyük sınavıyla karşı karşıya kaldı.

Liderlik hırsıyla gözü dönen Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu denedi. Çiğdem ile yaptığı tehlikeli iş birliği, Eşref ve Nisan'ı ölümcül bir çatışmanın içine sürükledi.

Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için amansız bir savaş verdi. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı bu finalde, Eşref "Rüya"sına kavuşmayı beklerken kendisini büyük bir kabusun içinde buldu ve izleyicileri yeni sezon için büyük bir merak içinde bıraktı.