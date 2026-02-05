Eşref Rüya çekimlerinde talihsiz kaza! Ceren Benderlioğlu’nun eline kaynar çorba döküldü

Şimdilerde reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ceren Benderlioğlu, set ortamında korkutan bir kaza yaşadı.

Ünlü oyuncu evinden getirdiği mercimek çorbasını mikrodalga fırında ısıttığı sırada kabın aniden patlaması sonucu ciddi bir yanık kazası geçirdi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ısınan kabın kapağını açar açmaz üzerine sıçrayan kaynar çorba nedeniyle oyuncunun elinde ağır hasar meydana geldi.

Olayın hemen ardından sette hazır bekletilen sağlık ekipleri duruma müdahale ederek ilk tedaviyi gerçekleştirdi. Elindeki ağır yanığa rağmen profesyonelliğinden ödün vermeyen Benderlioğlu, seti yarıda bırakmayarak çekimlere devam etti ve bu duruşuyla çalışma arkadaşlarından büyük takdir topladı. Yaşadığı talihsiz süreci sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncuya, hayranlarından binlerce moral mesajı ve "geçmiş olsun" dileği iletildi.

Ancak talihsizlikler başarılı oyuncunun peşini bugün de bırakmadı. Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Ceren Benderlioğlu, yanık kazasının üzerine bu kez de bir gül dalının batmasıyla yeni bir yara aldığını duyurdu. "Sakınan göze çöp batar" diyerek yaşadığı duruma sitem eden oyuncu, art arda gelen bu aksilikleri nazara bağladığını ifade etti. Sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaşırken esprili bir dille "Kimin gözü bu?" diye soran Benderlioğlu, tüm bu olumsuzluklara rağmen moralini yüksek tutmaya çalışıyor.