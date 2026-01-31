Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “Seni sevmeye başlayınca dünya nefes alınabilir bir yere döndü"
Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya dizisinin 31. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde Eşref, Nisan ve Rüya arasında tercihini yaparken yine ölümle buruna geliyor. Fragmana Eşref'in “Seni sevmeye başlayınca dünya nefes alınabilir bir yere döndü" sözleri damga vuruyor.
Eşref Rüya dizisi, 28 Ocak 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan 30. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Çağatay Ulusoy (Eşref) ve Demet Özdemir'in (Nisan/Rüya) etkileyici performanslarıyla hayat verdiği dizi, yeraltı dünyasının sert gerçekleri ile imkansız bir aşkın çatışmasını işlemeye devam ediyor.
30. Bölümde Neler Oldu?
Bölümün en sarsıcı anı, Nisan’ın Ceren ile gittiği terapide kendi kimliğine dair gerçeği öğrenmesi oldu. Final sahnesinde gelen "Ben Rüya'yım" itirafı, hem Eşref hem de izleyiciler için tüm taşları yerinden oynattı.
Eşref, yapılan törenle "Yetimler"in liderliğini resmen üstlendi ve yeraltı dünyasında kendi otoritesini tescilledi. Bu hamle, "İhtiyar" ile olan savaşın geri dönülemez bir noktaya gelmesine neden oldu.
Ekip içindeki muhbir iddialarının yeniden alevlenmesi, Eşref ve Nisan arasındaki güven köprülerini sarsarken, ikili arasındaki soğuk rüzgarlar bölüme damga vurdu.