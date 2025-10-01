Eşref Rüya oyuncusu doğum gününde 4 yaşına gitti

2010 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile evlenen Ceren Benderlioğlu’nun "Nur" adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmişti. Çift, 2013 yılında ilk çocuklarını kucaklarına almanın heyecanını yaşamıştı.

Şimdilerde Eşref Rüya dizisiyle tekrar setlere dönen Ceren Benderlioğlu, 42 yaşına girdi. 4 yaşındaki Ceren'i paylaşan ünlü isim duygusal bir mesaj paylaştı.

"4 YAŞIM SANA GELSEM"

Ünlü isim mesajında şu ifadelere yer verdi:

4 yaşım sana gelsem ve bir şeyler söylemek istesem ne derdim diyorum bir süredir. Çok hızlı geçiyor hayat çok ağlayacaksın çok yalnız kalacaksın hiç kimsesiz, çok haksızlığa uğrayacaksın bazen günlerce kalkmak istemeyeceksin ama içinde inanılmaz güzel bir ruh ve azim var yol çok güzel bir yere gidiyor çokça şükrün olacak çokça sevinç gözyasların yapamazsın dediklerini yapacaksın. Ona söz vermiştik o da sözünü tuttu. Biraz az güven insanlara sadece biraz daha az kendini anlat çünkü insanlar çok da senin gibi değiller. Kahkahan bol olsun ah spor ondan hiç vazgeçme herkes gitse bile o seni tek rahatlatan olacak. Zülfü Livaneli baban değil Ahmet ümit abin değil Tarkan öz abin olmayacak ama onu sıkça görecek ve hayatını çokça kurtaracak. Gülüşüyle mutlu olduğun insanlar olacak. En güzeli de sonunda çok güzel bir ailen olacak uyurlarken nefes alışverişlerini izlemekten keyif alacağın. Önümde kaç yıl kaç yol var bilmem ama çok hızlı akıyor zaman. Zamanın hızlı akışına biraz kırgınım ama söz verdim kendime (sözlerim bana kalsın ) bir de içine düştüğü anda vücudunda güneş doğuran bir şey oldu adını Nur koydum yani çocukluğumuzdan beri aradığımız rehber artık bizimle. Endişelenme , dans et, sev , kahkaha at , bolca yaşananlara bak tepki vermeden çünkü bir sonraki kapının kilidini açmak için ihtiyacın olacak.











