Eşref Rüya son bölüm neden yok? Eşref Rüya Amazon Prime'da neden yayınlanmadı?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, 24 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan 27. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Özellikle final sahnesindeki şok edici gelişmeler ve Kadir’in intikam planları bölüme damgasını vurdu. Bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler "Eşref Rüya son bölüm neden yok? Eşref Rüya Amazon Prime'da neden yayınlanmadı?" sorulara yanıt arıyor...
Kanal D’nin iddialı yapımı Eşref Rüya, 24 Aralık akşamı ekrana gelen 27. bölümüyle izleyicileri tam anlamıyla bir duygu fırtınasına sürükledi. Televizyon yayını biter bitmez dizinin dijital platformlara yüklenmesini bekleyen sadık izleyici kitlesi için heyecanlı bekleyiş başladı.
Kanal D’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya'nın dijital yayın süreci, televizyon izleyicisi ile dijital platform kullanıcıları arasında farklı bir takvimin işlemesine neden oluyor.
24 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen ve Sadık’ın trajik vedasıyla sarsılan 27. bölüm, Amazon Prime Video aboneleri için henüz bekleme aşamasında.
Reyting performansını korumak adına, yeni bölümlerin dijital platformlara yüklenmesi için televizyon yayınından sonra belirli bir sürenin geçmesi gerekiyor.