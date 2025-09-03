Eşref Rüya'da ayrılık: Dizinin Afra’sı Ebrar Karabakan diziye veda ediyor

Kanal D'nin, yayımlandığı Çarşamba akşamlarına aldığı reytinglerle damgasını vuran dizisi "Eşref Rüya", yeni sezon çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Ancak diziye yeni katılan isimler kadar, bir ayrılık haberi de gündeme geldi.

Ebrar Karabakan ekibe veda ediyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizinin "Afra" karakterini canlandıran Ebrar Karabakan ekibe veda ediyor. Bu beklenmedik ayrılığın, yeni sezonun ilk bölümlerinde gerçekleşeceği belirtiliyor.

Diziye yeni oyuncu katılıyor

Ayrılığın yanı sıra, dizinin ikinci sezonunda Taner Rumeli de ekibe katıldı. Rumeli'nin canlandıracağı karakterin, dizide "Nisan"ın hayatını önemli ölçüde değiştireceği konuşuluyor.

Ebrar Karabakan Kimdir?

2006 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebrar Karabakan, genç yaşına rağmen hem sosyal medya fenomeni hem de başarılı bir oyuncu olarak tanınıyor. Daha önce "Karadut" adlı yapımda "Begüm" karakterine hayat veren Karabakan, son olarak "Eşref Rüya" dizisindeki "Afra" rolüyle izleyici karşısına çıkıyordu.