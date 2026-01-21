Eşref Rüya’nın Gürdal’ı Necip Memili’den eşine romantik kutlama
Ekranların sevilen oyuncusu Necip Memili, 2020 yılında dünyaevine girdiği mücevher tasarımcısı Didem Dayıcıoğlu ile mutlu evliliğinde 6. yılı geride bıraktı. Ocak 2026 itibarıyla evlilik yıl dönümlerini kutlayan ünlü çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik kareler ve duygusal mesajlarla takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Ekranların güçlü karakter oyuncusu Necip Memili ve eşi Didem Dayıcıoğlu, Ocak 2026 itibarıyla evliliklerinde 6. yılı geride bırakırken, hem sosyal medyadaki romantik kutlamaları hem de samimi açıklamalarıyla gündeme geldiler.
Şu sıralar "Eşref Rüya" dizisinde canlandırdığı Gürdal karakteriyle dikkat çeken Memili, özel hayatındaki huzuru takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Ocak 2020’de nikah masasına oturan çift, 6. yıl dönümlerini karşılıklı paylaşımlarla kutladı. Necip Memili, eşiyle olan fotoğrafının altına şu notu düştü:
"Tam 6 yıl. 60’ı da göreceğiz diyorum ben. Sağlıklı güzel bir şekilde saygı, sevgi ile..."
Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de objektiflere yansıyan çift, evliliklerinde merak edilen "kıskançlık" konusuna da oldukça olgun ve yapıcı bir yaklaşımla cevap verdi:
Didem Dayıcıoğlu "Kıskanmak demeyelim de biz birbirimizi çok güzel seviyoruz." diyerek ilişkilerindeki güvene vurgu yaptı.