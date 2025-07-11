Anasayfa Magazin Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu sezon finalinin ardından soluğu Fransa'da aldı
Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu sezon finalinin ardından soluğu Fransa'da aldı
Kanal D'de ekrana gelen Eşref Rüya dizisiyle setlere dönen ve canlandırdığı Irmak karakteriyle dikkat çeken Ceren Benderlioğlu, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Fransa'yı tercih eden oyuncu, sosyal medya hesabından peş peşe pozlarını paylaştı.
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Eşref Rüya dizisinde Irmak karakterine hayat veren Benderlioğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Fransa'nın Nice şehrinde aldı.
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41 yaşındaki oyuncu, tatil pozlarıyla sosyal medyada beğeni topladı.
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Ünlü oyuncu güzelliğiyle takipçilerini adeta büyüledi.
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Benderlioğlu, kızının üç yaşında çizdiği resmi dövme olarak koluna yaptırmıştı. Dövmenin anlamını şu sözlerle ifade etmişti: