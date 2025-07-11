Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu sezon finalinin ardından soluğu Fransa'da aldı

Kanal D'de ekrana gelen Eşref Rüya dizisiyle setlere dönen ve canlandırdığı Irmak karakteriyle dikkat çeken Ceren Benderlioğlu, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Fransa'yı tercih eden oyuncu, sosyal medya hesabından peş peşe pozlarını paylaştı.

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Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu sezon finalinin ardından soluğu Fransa'da aldı - Resim : 1

Eşref Rüya dizisinde Irmak karakterine hayat veren Benderlioğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Fransa'nın Nice şehrinde aldı.

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Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu sezon finalinin ardından soluğu Fransa'da aldı - Resim : 2

41 yaşındaki oyuncu, tatil pozlarıyla sosyal medyada beğeni topladı. 

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Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu sezon finalinin ardından soluğu Fransa'da aldı - Resim : 3

Ünlü oyuncu güzelliğiyle takipçilerini adeta büyüledi.

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Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu sezon finalinin ardından soluğu Fransa'da aldı - Resim : 4

Benderlioğlu, kızının üç yaşında çizdiği resmi dövme olarak koluna yaptırmıştı. Dövmenin anlamını şu sözlerle ifade etmişti: