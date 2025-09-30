Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir eylüle veda etti
Eşref Rüya dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Demet Özdemir, eylül ayına veda ederken duygusal bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, bu veda gönderisinde dizideki kız kardeşini oynayan Ebrar Karabakan'a yer vererek dikkat çekti.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Demet Özdemir, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Instagram'dan sık sık paylaşım yapan isim bu kez eylül ayına veda etti.
Peş peşe paylaşımlar yapan ve kısa sürede binlerce beğeni alan güzel oyuncu Eşref Rüya'da kız kardeşini canlandıran Ebrar Karabakan'ın da fotoğrafını paylaştı.