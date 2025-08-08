Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den yeni pozlar

Geçtiğimiz sezon "Eşref Rüya" adlı diziyle ekranlara başarılı bir dönüş yapan Demet Özdemir, yoğun set temposunun ardından soluğu tatilde aldı. Yaz sezonunu dinlenerek değerlendiren ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şimdilerde tatilin keyfini süren Özdemir, son olarak beyaz bornozuyla verdiği çarpıcı pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Doğal güzelliği ve sade tarzıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, Özdemir’in bu rahat ama şık halini övgü dolu sözlerle yorumladı.

Öte yandan başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir derginin özel etkinliğine de katılmıştı. Geceye katıldığı elbiseyle damga vuran Özdemir, siyah ve kahverengi tonlarının hâkim olduğu, ağaç kabuğu desenini andıran cesur tasarımıyla büyük beğeni topladı. Moda dünyasında yankı uyandıran bu tercih, sosyal medyada da geniş yer buldu.

Hem ekranda hem de stil seçimleriyle adından söz ettiren Demet Özdemir, yeni sezon öncesi enerjisini tazeleyip takipçilerine ilham vermeyi sürdürüyor.