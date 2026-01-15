Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in davet tarzı beğeni topladı
ELLE Style Awards 2026 X Dyson gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da moda dünyasının kalbinin attığı, zarafet ve stilin yarıştığı dev bir organizasyona dönüştü. Gecenin en çok konuşulan ve stiliyle tam not alan isimlerinden birisi de oyuncu Demet Özdemir oldu.
ELLE Style Awards 2026 X Dyson gecesi, sanat, cemiyet ve moda dünyasından pek çok ismin katılımıyla adeta bir görsel şölene sahne oldu.
ELLE Style Awards 2026 X Dyson gecesinde şıklığıyla tüm bakışları üzerinde toplayan Demet Özdemir, tercih ettiği siyah ve taş işlemeli uzun Mugler elbisesiyle moda dünyasında büyük ses getirdi.
Dünyaca ünlü yıldızlar Dua Lipa ve Georgina Rodriguez’in daha önce taşıdığı bu ikonik tasarımla kırmızı halıda boy gösteren Özdemir, iddialı görünümüyle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmayı başardı.
Son dönemde "Eşref Rüya" dizisindeki performansıyla kariyerinde güçlü bir yükseliş yakalayan güzel oyuncu, dizideki karizmatik duruşunu bu görkemli geceye de taşıyarak hem oyunculuğu hem de imajıyla hayranlarından tam not aldı. Takipçileri tarafından övgü yağmuruna tutulan bu tercih, Özdemir’in stil konusundaki iddiasını bir kez daha kanıtlamış oldu.