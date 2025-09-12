"Eşref Rüya"nın Nisan'ı geri döndü! Demet Özdemir'den yeni sezon kareleri
Kanal D'nin popüler dizisi "Eşref Rüya"da canlandırdığı Nisan karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
Başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı, Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi "Eşref Rüya"da 'Nisan Akyol' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni sezon hazırlıklarıyla gündeme geldi.
Dizinin yeni sezonu öncesi kamera karşısına geçen Özdemir, çekimlerden en özel kareleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Oyuncunun bu kareleri, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutularak büyük ilgi gördü.
"Eşref Rüya"nın merakla beklenen ikinci sezonu için tarih netleşti. Dizi, yeni bölümüyle 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.