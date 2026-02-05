Eşref Rüya'nın yeni set arkası görüntüleri yayınlandı
Kanal D ekranlarının iddialı yapımı Eşref Rüya, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle reyting listelerinde yine zirveye adını yazdırdı. Başrollerindeki uyum ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin başarısı, sadece ekranla sınırlı kalmayıp sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Kanal D ekranlarının Çarşamba akşamlarına ambargo koyan dizisi Eşref Rüya, 4 Şubat akşamı yayınlanan son bölümüyle sadece reyting listelerini değil, sosyal medya etkileşimlerini de altüst etti.
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir gibi iki dev ismi buluşturan yapım, izleyicinin yoğun ilgisine karşılık vererek merakla beklenen kamera arkası görüntülerini paylaştı.
Yayınlanan görüntülerde, ekranda izlediğimiz o ağır ve dramatik atmosferin aksine, set ekibi ve oyuncular arasındaki müthiş enerji dikkat çekti.
Çağatay ve Demet Enerjisi
İkilinin çekim aralarında birbirlerine yaptıkları şakalar ve sahne provalarındaki uyumu, hayranlarından "Yılın dizi çifti" yakıştırmalarını bir kez daha tazeledi.