'Estetik, botoks ve dolgum yok'' demişti! Hazal Filiz Küçükköse, estetik iddiasını ikiziyle yalanladı

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, son zamanlarda artan "estetik" iddialarına hem sözlü açıklamaları hem de dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi.

Muhabirlerin "Estetiğiniz var mı?" sorusuna, "Sence var mı? Bilmiyorum. Bence yok. Botoks yok, dolgu yok, hiçbiri yok, bunlara 'estetik' zaten diyemem. Şu an hiçbiri yok yani" şeklinde net bir cevap vermişti. Oyuncu, estetik müdahalelere karşı olmadığını ancak şu an için herhangi bir operasyon yaptırmadığını belirtmişti.

Sosyal medyada eski fotoğraflarının paylaşılarak iddiaların yeniden alevlenmesi üzerine Hazal Filiz Küçükköse, ikiz kardeşi Deniz Küçükköse Çiftçi ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Oyuncu, bu kareyi "Diğer yarım" notuyla paylaşarak, yüzündeki benzerliğin ve hatlarının doğallığının genetik bir durum olduğunu gösterdi ve estetik iddialarını bir kez daha yalanladı.

Daha önce, ikiziyle ilgili eğlenceli anılarını paylaşan Küçükköse, küçükken sık sık yer değiştirdiklerini ve bu konuda çok komik anılarının olduğunu da dile getirmişti.