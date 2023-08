Euphoria dizisinin yıldızı Angus Cloud 25 yaşında hayatını kaybetti

Euphoria dizisinin genç yıldızı Angus Cloud, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta babasının ölümüyle sarsılan 25 yaşındaki oyuncunun ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Genç yıldızın ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün inanılmaz bir insana veda etmenin derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sanatçı, bir arkadaş, bir kardeş ve bir oğul olarak Angus, pek çok açıdan hepimiz için özeldi. Geçen hafta babasını defnetti ve bu kayıpla yoğun bir şekilde mücadele etti. Elimizdeki tek teselli, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek" denildi.

Aile bu acı olayın başkaları için de 'yalnız olmadıklarını ve sorunlarıyla sessizlik içinde tek başlarına mücadele etmek zorunda olmadıklarını hatırlatmasını' umduklarını belirtti.

Cloud'un ölüm nedeni açıklanmadı. Genç yıldının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

People dergisi Cloud'un Oakland, California'daki aile evinde öldüğünü duyurdu.

Cloud Euphoria dizisinde bir uyuşturucu satıcısı olan Fezco "Fez" O'Neill'ı canlandırıyordu.

HBO'dan yapılan açıklamada "Angus Cloud'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. O çok yetenekli bir aktördü ve hem HBO hem de Euphoria ailesinin sevilen bir üyesiydi" dendi.

