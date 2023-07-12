Eurovision'dan Özkan Uğur mesajı: Çok üzgünüz

Ünlü sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Uğur, üyesi olduğu MFÖ grubu ile iki kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmış ve ülkemizi temsil etmişti.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Özkan Uğur, Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım ile anıldı. Yapılan açıklamada, "1985 ve 1988 yıllarında MFÖ kapsamında Eurovision'da ülkesini temsil eden, Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Eurovision Song Contest (@eurovision)'in paylaştığı bir gönderi

Eurovision’da büyük etki bırakan MFÖ, 1985 yılında "Diday Diday Day" ile 1988'de ise "Sufi" adlı şarkıyla Türkiye’yi temsil etmişti.

DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

3 kez lenf kanserine yakalanan ve sonrasında böbreklerindeki rahatsızlıktan dolayı entübe edildiği hastanede yaşamını yitiren Özkan Uğur, dün sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Dün sabah saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle anılan usta sanatçı, Taksim Camii'den kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.