Ev sahibi ile Uzi arasında tartışma: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı dedi, yanıt geldi

2022 yılının en çok dinlenen şarkıcılarından olan Uzi'nin ev sahibiyle yaşadığı problem gündem oldu. Uzi'nin ev sahibi 4 aylık kirasını ödemediğini ve evi bu şekilde bırakıp kaçtığını iddia etti.

"4 AYLIK KİRASINI ÖDEMEDEN KAÇTI, ÇİLİNGİRLE GİRDİK"

Ev sahibi Elif Obadan sosyal medya hesabından şunları yazdı: "2022 yılında TR’nin en çok dinlenen sanatçısı (!) Uzi’nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill’deki dairemizin durumu."

Obadan sözlerine şöyle devam etti; "Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!

UZİ'DEN YANIT GECİKMEDİ: USULSÜZ KİRA ARTIŞI YAPTIN

Rapçi Uzi açıklamasında "Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?" dedi.

Ev sahibi Elif Obadan evle ilgili yaptığı paylaşımdan sonra sosyal medya hesabını kapattı.