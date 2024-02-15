Ev sahipleriyle başı dertteydi: Pucca kendisine Bipolar teşhisi konduğunu açıkladı

"BUNU AÇIKLAYIP AÇIKLAMAMA KONUSUNDA KARARSIZ KALDIM"

Kendisine "Bipolar duygulanım bozukluğu" teşhisi konduğunu duyuran Pucca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Burada sadece beni seven insanlar olduğunu düşünerek paylaşım yapacağım. Uzun zamandır mental olarak çökmüştüm, çoğunuz biliyorsunuz. Bunu açıklayıp açıklamama konusunda da kararsızım aslında sonra üstüme yapışıp her konuda 'Bunu kullanabilirler mi?' diye düşünüyorum. Ama benim gibi insanlarla da konuşup neler yapabiliriz ya da yapabilirim? Birbirimizi destekler miyiz? Belki işe yarar. Ben en fazla gerizekalıyım diye düşünürken Bipolar teşhisi konuldu. özdeştirmeseymişim."