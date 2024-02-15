Ev sahipleriyle başı dertteydi: Pucca kendisine Bipolar teşhisi konduğunu açıkladı
Son dönemde ev sahibi Jale Tuncer ile yaşadığı polemiklerle ve 16 aydır kira ödemediği iddialarıyla gündeme gelen Pucca (Selen Pınar Işık), sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kendisine bipolar teşhisi konduğunu açıkladı.
Birkaç gün önce, kirasını ödemediği iddialarıyla adından söz ettiren ve ardından eski ev sahibi Tuba Ünsal'la da polemik yaşayan fenomen ve yazar Pucca, "Uzun zamandır mental olarak çökmüştüm, çoğunuz biliyorsunuz" diyerek sağlık raporunu paylaştı.
"BUNU AÇIKLAYIP AÇIKLAMAMA KONUSUNDA KARARSIZ KALDIM"
Kendisine "Bipolar duygulanım bozukluğu" teşhisi konduğunu duyuran Pucca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Burada sadece beni seven insanlar olduğunu düşünerek paylaşım yapacağım. Uzun zamandır mental olarak çökmüştüm, çoğunuz biliyorsunuz. Bunu açıklayıp açıklamama konusunda da kararsızım aslında sonra üstüme yapışıp her konuda 'Bunu kullanabilirler mi?' diye düşünüyorum. Ama benim gibi insanlarla da konuşup neler yapabiliriz ya da yapabilirim? Birbirimizi destekler miyiz? Belki işe yarar. Ben en fazla gerizekalıyım diye düşünürken Bipolar teşhisi konuldu. özdeştirmeseymişim."
Üzgün müyüm, bazı şeylerin nedeni netleşti mi? Ne hissettiğimi bilmiyorum. İç içe geçmiş başka mental sorunlarımla keşke daha önce tedaviye başlasaymışım diyorum. Neyse öyle işte... Arada burayı not defteri gibi kullanırım, derdimi anlatırım. Bir de Marilyn de Bipolardı. Keşke kendimi bu kadar özdeştirmeseymişim."
"EVİMİ MAHVETTİ' DEMEK AZ KALIR"
Ünsal, "Evimi mahvetti' demek az kalır" sözleriyle Pucca'nın kirasını ödemediğini iddia eden ev sahibi Jale Tuncer'e destek vermişti.
"Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. Pucca/Pınar yıllarca benim de kiracımdı" diyen Ünsal, "Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…" açıklamasında bulundu.