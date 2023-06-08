Eva Mendes: Her gün tıraş oluyorum!

Ünlü oyuncu Eva Mendes, kendi Instagram hesabından kusursuz cildin sırrını paylaştığı bir video yayınladı.

'BEN BİR CANAVARIM'

Videoda her gün tıraş olduğunu söyleyen Mendes, bir kullanıcının 'Dermaplaning ne sıklıkta yapılmalı?' sorusuna, ''Ben bir canavarım, bu yüzden muhtemelen her gün ihtiyacım var!'' yanıtını verdi.

EVA MENDES: YÜZÜMDEKİ KILLARI JİLETLE ALIYORUM

Mendes sözlerine şöyle devam etti: “Ben tüylü bir canavar gibiyim. Dolayısıyla gün aşırı bu işlemi yaptırıyorum” dedi. Özel bir jilet sistemiyle yüzüne bakım yaptırdığını söyleyen Mendes, “Yani basitçe söylemek gerekirse yüzümdeki kılları jiletle alıyorum. Ben bunu çok seviyorum. Tüyüm ürperince bile görünür hale geliyor. Duşta bacaklarımı tıraş ediyorum ve üşüdüğüm an tüm çabam boşa gidiyor. Başka kimler ben gibi?” diye takipçilerine soru yöneltti.