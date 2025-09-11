Evlat acısı yaşayan Ege Kökenli: Bebeğim 9 saat hayata tutunabildi

Geçtiğimiz mayıs ayında 22 haftalık bebeğini kaybetmesiyle derinden sarsılan güzel oyuncu Ege Kökenli, yaşadığı büyük acıya rağmen katıldığı programda ilk kez konuştu. Kökenli, "Bebeğim 9 saat kadar hayata tutunabildi" dedi.

Ege Kökenli, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyordu. Hamilelik heyecanı yaşayan başarılı oyuncu, mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan Kökenli yaşadığı zor günleri anlattı.

Zor günleri atlatmaya çalışan Ege Kökenli, şu ifadeleri kullandı: “Tam 22. haftada kaybettim bebeğimi… Doktorlar da bana milyonda bir 1 diye açıkladı. İşin tuhaf tarafı ben Türkiye'de de değildim. O kadar sağlıklı giden bir gebeliğim vardı ki doktorum bana her zaman ‘Maşallah Ege, hiçbir sıkıntın yok doya doya gez’ demişti. Benim bebeğim erken doğdu."

"Çok küçüktü. 9 saat kadar hayata tutunabildi, sonra işte maalesef kaybettik. Hala da kötü oluyorum konuşurken. Çok yani herkesin de başına gelebilecek bir şey."