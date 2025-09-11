Evlat acısı yaşayan Ege Kökenli: Bebeğim 9 saat hayata tutunabildi

Zor günleri atlatmaya çalışan Ege Kökenli, şu ifadeleri kullandı: “Tam 22. haftada kaybettim bebeğimi… Doktorlar da bana milyonda bir 1 diye açıkladı. İşin tuhaf tarafı ben Türkiye'de de değildim. O kadar sağlıklı giden bir gebeliğim vardı ki doktorum bana her zaman ‘Maşallah Ege, hiçbir sıkıntın yok doya doya gez’ demişti. Benim bebeğim erken doğdu."