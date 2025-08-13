Evlilik teklifi alan Bestemsu Özdemir tektaşını paylaştı

Bir süredir eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile aşk yaşayan oyuncu Bestemsu Özdemir’le ilgili bir iddia ortaya atıldı. Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu'nun aktardığı bilgilere göre, güzel oyuncu evliliğe ve anneliğe hazırlanıyor.

Ersin Görkem'in ailesinin Bestemsu Özdemir'i ailesinden istemesinin ardından çift, evlilik kararı aldı. Çiftin düğününün 25 Ağustos'ta Fethiye'de bir teknede gerçekleşeceği ifade edildi.

CİNSİYETİ DE BELLİ

Ali Eyüboğlu, düğün haberinin yanı sıra "bomba" bir iddiayı da ortaya attı. Eyüboğlu'nun iddiasına göre, Bestemsu Özdemir hamile ve hatta doğacak bebeğin cinsiyeti de belli: erkek.

EVLİLİK TEKLİFİNİ DUYURDU

Bestemsu Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile hayatını birleştiriyor. Özdemir, sevgilisinden evlenme teklifi aldığını duyurdu.

Sevgilisine; "evet" yanıtını veren oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabından duyurdu.