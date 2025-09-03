Evlilik teklifi almıştı! Sıla Türkoğlu'ndan düğünle ilgili açıklama
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ata Ayyıldız'dan aldığı evlilik teklifi sonrası, merak edilen evlilik tarihleriyle ilgili ilk kez konuştu. İlişkisi dolu dizgin devam eden Türkoğlu, katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili açıklama yaptı.
"Kızılcık Şerbeti" dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, hem kariyeri hem de aşk hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
İşletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız'dan İtalya'da evlilik teklifi alan güzel oyuncu, düğün tarihiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.
Düğün tarihi hakkında kesin bir bilgi vermekten kaçınan Sıla Türkoğlu, evlilik teklifini de anlattı. Teklifin kendisi için çok tatlı ve güzel bir sürpriz olduğunu belirten oyuncu, "Çok beğendiğim ve merak ettiğim bir yerdi. Hayat böyle bir yere bizi getirdi" ifadelerini kullandı.
Düğün tarihiyle ilgili sorulara ise, "Hiçbir şeyi planlamıyoruz. Hayat bize ne getirirse, ne zaman getirirse... Bizim için en önemlisi hayırlı zamanda olsun" şeklinde yanıt verdi..