Evlilik teklifi almıştı! Sıla Türkoğlu'ndan düğünle ilgili açıklama

Düğün tarihi hakkında kesin bir bilgi vermekten kaçınan Sıla Türkoğlu, evlilik teklifini de anlattı. Teklifin kendisi için çok tatlı ve güzel bir sürpriz olduğunu belirten oyuncu, "Çok beğendiğim ve merak ettiğim bir yerdi. Hayat böyle bir yere bizi getirdi" ifadelerini kullandı.