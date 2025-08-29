Evlilik teklifinde babası baskı yapmış! Taylor Swift'in nişanının perde arkası
Sürpriz bir gelişmeyle gündem olan Taylor Swift ve Travis Kelce, iki yıllık aşklarını resmileştirdi. Bir dönem ayrıldıkları konuşulan ikilinin nişanlanması, tüm dünyada hayranları arasında büyük bir heyecan yaratırken; evlilik teklifinde Travis Kelce'nin babasının baskısı olduğu ortaya çıktı...
Taylor Swift, Amerikan futbolcusu Travis Kelce ile evleneceğini duyurdu ve gözde çift, nişan haberini sosyal medyada paylaştı. Şimdi ise ünlü çiftin nişanının perde arkası ortaya çıkıyor....
Fotoğraf: Instagram/ @taylorswift, @killatrav
People dergisinin haberine göre Kelce, sevgilisine evlenme teklif etmeden önce babası Scott Swift'ten izin istemiş. Olayın ayrıntılarını da Travis'in babası Ed Kelce, bir Avustralya radyosunda yayınlanan The Jimmy & Nath Show with Emma adlı programda anlattı.
Travis'in babası Ed Kelce şöyle anlattı; "Scott Swift ile konuşuyordum. Ve Travis ona gidip kızıyla evlenmek istedi. Bu muhtemelen bir ay önceydi. Scott da 'Haydi ama, bu işi ne zaman bitireceksin?' dedi.
Fotoğraf: Instagram/ @taylorswift, @killatrav
EVLİLİK BASKISI!
Ed Kelce'nin anlattığına göre; aileler iki genci birbirine öyle yakıştırmış ki kendisi de Swift'in babası da Travis'e, ünlü şarkıcıya artık evlenme teklif etmesi için bir tür baskı yapmışlar.
Fotoğraf: Instagram/ Mert Alaş