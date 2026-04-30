Evliliklerini sonlandıran Pelin Akil ile Anıl Altan, kızları Alin ve Lina’nın doğum günü partisinde bir araya geldi

Geçtiğimiz yıl evliliklerini sonlandırma kararı alan Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları Alin ve Lina’nın yeni yaş heyecanını paylaşmak için yeniden bir araya geldi. 2016 yılında evlenen ve uzun süre magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçtiğimiz ağustos ayında aldıkları ayrılık kararıyla gündeme gelmişti. Ancak çift, ebeveynlik sorumluluklarını ön planda tutarak çocuklarının bu özel gününde yan yana gelmeyi tercih etti.

2019 yılında dünyaya gelen ikizler Alin ve Lina'nın 7. yaş gününü kutlamak için kutlamalar, geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan bir etkinlikle başlamıştı. Ardından arkadaş grubunun da katılımıyla daha geniş kapsamlı bir organizasyon düzenlendi.

Pelin Akil, bu renkli kareleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ayrılık sonrası sergilenen bu yapıcı tutum, takipçileri tarafından ilgiyle karşılanırken, ikilinin çocuklarının mutluluğu için kurduğu bu denge takdir topladı.





PELİN AKİL’DEN ÇOCUKLARINA ANLAMLI MESAJ

Doğum günü paylaşımının altına duygusal bir not düşen Akil, çocuklarına duyduğu sevgiyi ve onlardan öğrendiklerini şu sözlerle ifade etti:

Sarı papatyam Lina’m ve renkli kelebeğim Alin’im, Sizi o kadar çok seviyorum ki kelimelere dökemiyorum ama hayatım boyunca bunu en güzel şekilde ifade edeceğim. Size hayatı öğretmeye çalışırken en çok ben öğreniyorum bir çok şeyi sizden. Sevmeyi,denemeyi, bazen yavaşlamayı, sonra koşmayı, an’da kalmayı, dinlemeyi, coşkulu olmayı bazen de durmayı. Sevinmeyi de, sabretmeyi de, bazen bırakmayı, bazen daha sıkı tutmayı…

Oyuncu Pelin Akil, kızlarının her zaman ve her koşulda yanında olacağını notunda şu cümlelerle belirtti: