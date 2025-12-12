Evrim Akın, 'Ev Gezmesi' programından ayrıldı mı?

"Bez Bebek” dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda çocuk oyuncu olduğu dönemde Evrim Akın tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldığını iddia etmişti.

EVRİM AKIN HAKKINDA İDDİALAR

Keskinci, saçının çekildiğini, yüzüne sigara dumanı üflendiğini, ayrıca

“Annenle baban boşanıyor, seni diziden attırırsam sokakta kalırsınız” gibi ifadeler duyduğunu öne sürmüştü.

Asena Keskinci, yıllar sonra Akın’ın babasıyla ilişki yaşamaya başladığını söyleyerek “üvey annelik” iddiasını da gündeme getirmişti.

“BU BİR İTİBAR SUİKASTI”

İddiaların ardından ilk olarak Evrim Akın’ın avukatı yazılı açıklama yaparak suçlamaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtmişti.

Daha sonra kameralar karşısına geçen Akın, gözyaşları içinde:

“Bugün yaşadığım acıyı tarif etmem mümkün değil, bu bir itibar suikastı” demişti.

Akın, çocuk ve kadın hakları konusunda hassas biri olduğunu, sette kimseye şiddet uygulamasının mümkün olmadığını, sigara dumanı ve saç çekme gibi olayların hiçbirinin yaşanmadığını belirtmişti. Ayrıca Keskinci’nin yıllar boyunca kendisine sevgi dolu mesajlar attığını gösteren paylaşımlarını da basınla paylaşmıştı.

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Evrim Akın’ın bir süredir Kanal D’de sunduğu “Evrim Akın ile Ev Gezmesi”, ünlü isimlerin evlerine konuk olunan popüler bir formattı. Program hâlâ Kanal D’nin resmi sitesinde aynı adla görünse de sosyal medyada dikkat çeken bir değişiklik fark edildi.

EVRİM AKIN PROGRAMDAN AYRILDI MI?

Kanal D’nin resmi hesabının takip ettiği programın logosu aynı kalırken adı “Pazar Gezmesi” olarak güncellendi. Ancak yeni açılan bu hesabı Evrim Akın’ın takip etmediği ve hesabın da Akın’ı takip etmediği görüldü.