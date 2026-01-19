Evrim Akın'dan Asena Keskinci hakkında yeni açıklama: Kötülük için çabalamış

Tartışmanın en dikkat çekici boyutu ise Evrim Akın'ın, Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci ile olan ilişkisini doğrulamasıyla ortaya çıktı. Akın, bu ilişkinin iddia edildiği gibi yıllar önce başlamadığını, Güray Keskinci'nin 2008'de boşandığını ve birlikteliklerinin 2021 yılında, her iki tarafın da hayatı uygunken başladığını açıkladı. Üç yıldır devam eden bu ilişki nedeniyle "yuva yıkan kadın" suçlamalarına maruz kalmasının haksızlık olduğunu belirten Akın, gözyaşları içinde yaptığı savunmada sadece iyilik yapmaya çalıştığını ifade etti.