Evrim Akın'dan Asena Keskinci hakkında yeni açıklama: Kötülük için çabalamış
Bez Bebek dizisinin eski rol arkadaşları Evrim Akın ve Asena Keskinci arasındaki sular durulmuyor. Evrim Akın, katıldığı bir programda kendisine yönelik linç kampanyasının organize bir "trol" saldırısı olduğunu iddia ederek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Evrim Akın ile Asena Keskinci arasındaki gerilim, çocukluk anılarından başlayıp aile içi ilişkilere ve organize sosyal medya saldırısı iddialarına kadar uzanan çok katmanlı bir krize dönüştü.
Olayın fitili, Asena Keskinci'nin "Bez Bebek" dizisi setinde Evrim Akın tarafından sistematik psikolojik zorbalığa maruz kaldığını açıklamasıyla başlamıştı. Keskinci, ailesinin boşanma aşamasında olduğu hassas bir dönemde Akın'ın kendisini işsiz bırakmakla tehdit ettiğini ve "Sokakta mı kalırsınız?" diyerek korkuttuğunu ileri sürdü.
Bu iddiaların sosyal medyada geniş yankı bulması üzerine Evrim Akın, yaşadığı süreci bir "algı operasyonu" olarak tanımlayarak tepkisini dile getirdi. Akın, kendisine yönelik başlatılan linç kampanyasının gerçek kişilerden değil, organize edilmiş bir "trol ordusu" tarafından yürütüldüğünü savundu.
Tartışmanın en dikkat çekici boyutu ise Evrim Akın'ın, Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci ile olan ilişkisini doğrulamasıyla ortaya çıktı. Akın, bu ilişkinin iddia edildiği gibi yıllar önce başlamadığını, Güray Keskinci'nin 2008'de boşandığını ve birlikteliklerinin 2021 yılında, her iki tarafın da hayatı uygunken başladığını açıkladı. Üç yıldır devam eden bu ilişki nedeniyle "yuva yıkan kadın" suçlamalarına maruz kalmasının haksızlık olduğunu belirten Akın, gözyaşları içinde yaptığı savunmada sadece iyilik yapmaya çalıştığını ifade etti.