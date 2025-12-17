Evrim Akın'dan yayından kaldırılan 'Jasmine' dizisi ve Asena Keskinci yorumu
Müstehcen sahneleri nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından inceleme başlatılan "Jasmine" dizisi, yayından kaldırıldı. Asena Keskinci'nin yeni dizisi Jasmine, RTÜK tarafından incelemeye alınırken, Evrim Akın sosyal medyadaki yorumlara verdiği cevapla gündem oldu.
"Bez Bebek" dizisinden rol arkadaşı Evrim Akın hakkında psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddialarıyla magazin gündeminde yer alan Asena Keskinci, yeni dizisiyle dikkat çekiyor.
Müstehcen içerikleri ve "genel ahlaka aykırı" olduğu yönündeki iddialar nedeniyle kamuoyunun ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) incelemesinin hedefi haline gelen "Jasmine" dizisi, Türkiye'deki yayıncısı TV+ platformu tarafından sessizce yayından kaldırıldı.
RTÜK, birkaç gün önce dizi hakkında inceleme başlatmıştı. RTÜK açıklamasında, "Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatılmıştır" ifadesi kullanılmıştı.
Tüm bunlar olurken Evrim Akın sosyal medyadaki yorumlara verdiği cevapla gündem oldu.