Evrim Akın'dan yayından kaldırılan 'Jasmine' dizisi ve Asena Keskinci yorumu

Müstehcen içerikleri ve "genel ahlaka aykırı" olduğu yönündeki iddialar nedeniyle kamuoyunun ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) incelemesinin hedefi haline gelen "Jasmine" dizisi, Türkiye'deki yayıncısı TV+ platformu tarafından sessizce yayından kaldırıldı.